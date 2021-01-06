В Засечном готовится к открытию детская поликлиника

Новое медучреждение осмотрел глава региона, Иван Белозерцев.

Строительные и отделочные работы в здании завершены полностью. Осталось установить оборудование. Штат уже укомплектован. Маленьким пациентам здесь смогут оказать любую медицинскую помощью - прием будут вести 10 педиатров, хирурги, окулисты, травматологи, гастроэнтерологи, ЛОРы. Кроме того, в тут есть стационар.

«Мне кажется, люди будут благодарны, потому что не надо будет куда-то ехать, все в шаговой доступности. Я вам хочу сказать, что у нас в Пензенском районе нет ни одной типовой детской поликлиники. Это первая. Качественно, хорошо, с хорошим набором оборудования», - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Кроме того, на каждом этаже будет игровая комната. Поликлиника рассчитана на 500 посещений в смену. Она начнет свою работу 1 февраля, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.