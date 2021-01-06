Губернатор Пензенской области сделал объезд по Пензе

Канализация, дороги, подступающие к домам грунтовые воды. Основные проблемы, на которые главе региона жалуются жители отдаленных районов областного центра. Свой объезд по Пензе Губернатор начал с самых болевых точек города.

«Вода получше, чем из крана, но все равно остается известь. Внучок пьет ее просто так, а я кипячу», - рассказала жительница города Пензы Галина Юдина.

Жители улицы Ставропольской ликуют. Им удалось отстоять местные родники. Они чуть не исчезли, когда прилегающую территорию отдали под индивидуальное строительство. Специалисты сделали дренаж земли, в результате чего один источник пересох. После обращения граждан к губернатору, глава региона поручил восстановить его. Сейчас процесс в самом разгаре, однако после вмешательства в природную систему грунтовых вод там появились и другие проблемы.

Вода подступает и к жилым домам. Люди уверены, что проблему можно решить, оборудовав надежную канализационную систему.

«Андрей Вячеславович, берите в проработку. Надо подключить специалистов, чтобы проанализировать ситуацию по данному микрорайону. Старожилы говорят, что подступались к решению этой проблемы, но, учитывая, что грунтовые воды близко, отказались», - пояснил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Проблемы с канализацией и на улице Бийской. Из-за отсутствия ливневки, талые и дождевые воды затапливают дворы.

«Сейчас сделали ремонт дороги, который делают два раза в год. Сейчас сне начнет таять и все с дороги потечет во дворы», - рассказал житель города Пензы Александр Воронкин.

По словам мэра Андрея Лузгина, ремонт улицы Бийской в планах на 2021 год не значился. Однако губернатор Иван Белозерцев поручил заняться решением проблемы уже этой весной.

«Давайте выделять средства, чтобы решить эту проблему. Затягивать – это неправильно», - сказал Иван Белозерцев.

На Барковке проблем с дорогами хватает и зимой. Тротуары вдоль проезжей части и возле домов отсутствуют в принципе. В магазин или на автобусную остановку люди вынуждены передвигаться прямо по трассе.

Решение проблем по обращениям граждан губернатор взял под личный контроль, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.