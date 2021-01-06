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06.01.2021г.
Губернатор Пензенской области сделал объезд по Пензе

Губернатор Пензенской области сделал объезд по Пензе

Вт, 05.01.21 19:24
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Канализация, дороги, подступающие к домам грунтовые воды. Основные проблемы, на которые главе региона жалуются жители отдаленных районов областного центра. Свой объезд по Пензе Губернатор начал с самых болевых точек города.

«Вода получше, чем из крана, но все равно остается известь. Внучок пьет ее просто так, а я кипячу», - рассказала жительница города Пензы Галина Юдина.

Жители улицы Ставропольской ликуют. Им удалось отстоять местные родники. Они чуть не исчезли, когда прилегающую территорию отдали под индивидуальное строительство. Специалисты сделали дренаж земли, в результате чего один источник пересох. После обращения граждан к губернатору, глава региона поручил восстановить его. Сейчас процесс в самом разгаре, однако после вмешательства в природную систему грунтовых вод там появились и другие проблемы.

Вода подступает и к жилым домам. Люди уверены, что проблему можно решить, оборудовав надежную канализационную систему.

«Андрей Вячеславович, берите в проработку. Надо подключить специалистов, чтобы проанализировать ситуацию по данному микрорайону. Старожилы говорят, что подступались к решению этой проблемы, но, учитывая, что грунтовые воды близко, отказались», - пояснил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Проблемы с канализацией и на улице Бийской. Из-за отсутствия ливневки, талые и дождевые воды затапливают дворы.

«Сейчас сделали ремонт дороги, который делают два раза в год. Сейчас сне начнет таять и все с дороги потечет во дворы», - рассказал житель города Пензы Александр Воронкин.

По словам мэра Андрея Лузгина, ремонт улицы Бийской в планах на 2021 год не значился. Однако губернатор Иван Белозерцев поручил заняться решением проблемы уже этой весной.

«Давайте выделять средства, чтобы решить эту проблему. Затягивать – это неправильно», - сказал Иван Белозерцев.

На Барковке проблем с дорогами хватает и зимой. Тротуары вдоль проезжей части и возле домов отсутствуют в принципе. В магазин или на автобусную остановку люди вынуждены передвигаться прямо по трассе.

Решение проблем по обращениям граждан губернатор взял под личный контроль, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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05.01.2021 09:01
Откровения переболевшего коронавирусом. Пензенец рассказал, как боролся с ковидом
03.01.2021 03:40
Снеговик для Весты. Пензячка делает елочные игрушки, чтобы спасти животных
02.01.2021 08:11
Как в Пензе на новогодние праздники будут работать больницы, почта и МРЭО
01.01.2021 12:12
Один из старейших пензенских Дедов Морозов рассказал о своих приключениях
01.01.2021 09:27
Что изменится в жизни пензенцев в 2021 году
01.01.2021 08:40
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01.01.2021 06:21
Как весело встретить Новый год дома. Подборка игр от пензенских ведущих
31.12.2020 11:33
Как правильно подарить ребенку новогодний подарок
29.12.2020 20:25
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29.12.2020 03:00
«Он - простой терновский парень». Эксклюзивное интервью с футболистом Германом Онугхой
25.12.2020 05:13
Как живет и с кем дружит главный символ Нового года
23.12.2020 05:12
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21.12.2020 05:00
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