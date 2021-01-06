Иван Белозерцев посетил предприятие в селе Студенка

Array ( [temp] => -7 [weatherType] => ясно [image] => https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/skc_n.png )
Современные сельскохозяйственные технологии в нашем регионе доступны не только крупным предприятиям. В селе Студенка Белинского района уже несколько лет развивают агропромышленный комплекс. Начинали с растениеводства, теперь же там могут похвастаться и молочным животноводством. Причем, для максимального увеличения надоя используется передовой опыт российских и зарубежных компаний. На обновление оборудования было направлено около 100 миллионов рублей.
Уже сейчас техника полностью отслеживает состояние животных и сразу же сообщает о каких-либо проблемах. Однако это далеко не предел развития предприятия. Хозяйство реализует проект общей стоимостью 514 миллионов рублей. Сейчас в стаде 660 коров. Их число планируется увеличить до полутора тысяч. Это позволит создать 57 дополнительных рабочих мест. Развиваться таким компаниям помогают и региональные власти.
«Через эту грантовую поддержку мы помогаем конкретным людям, даем рабочие места и поддерживаем села. Я ставлю задачу минсельхозу – активнее работать. Надо объехать все районы, показать, пообщаться», - рассказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.
Кстати, предприятие принимает активное участие в жизни Студенки. К примеру, оно частично профинансировало строительство современной спортивной площадки в селе. Также на это были выделены средства регионального и районного бюджетов. Летом там можно будет заниматься футболом, волейболом и теннисом. Зимой - тренируются хоккеисты. Им глава региона подарил комплект новых клюшек.
«Побольше таких площадок будем строить в районах Пензенской области, чтобы дети больше занимались, меньше сидели за компьютером», - сказал Иван Белозерцев.
Иван Белозерцев, известный своей любовью к хоккею, и сам вышел на лед. Он нанес несколько бросков по воротам голкипера местной команды, сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.