В селе Лермонтово открыли обновленный дом культуры

Обновленный дом культуры заработал в селе Лермонтове Белинского района. Его реконструкции продолжалась два года. Здание капитально отремонтировали, а также приобрели новое оборудование. На торжественной церемонии открытия побывала съемочная группа телеканала «Экспресс».

В доме культуры села Лермонтова Белинского района идут последние репетиции перед Новогодним концертом. В фойе - танцоры, на сцене - вокалисты. Там отмечают не только наступление 2021-го, но и другой праздник. Местный ДК официально открылся после масштабной реконструкции.

«Село Лермонтово достаточно большое. Здесь в средней школе учатся около 200 детей. Население там почти 2000 жителей, поэтому дом культуры будет востребован», - отметил заместитель главы администрации Белинского района Андрей Андрюшин.

Реконструкция там началась еще в 2019 году. Тогда в рамках национального проекта «Культура», инициированного президентом Российской Федерации, было выделено 28 миллионов рублей на капитальный ремонт самого здания. На эти средства заменили крышу, окна, двери, полы, обновили фасад. В 2020, когда основные работы уже завершились, началось техническое оснащение. В зрительном зале появились 200 кресел, а также световое, звуковое и сценическое оборудование. На открытие обновленного учреждения прибыл губернатор Иван Белозерцев.

«Приятно открывать в Новом году уже отремонтированный дом культуры. Действительно, он давно требовал ремонта. Хорошо, что нам удалось вместе все это сделать. Я уверен, что здесь будет жизнь, будут взрослые и дети. Эта площадка – место притяжение жителей», - прокомментировал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Также в ходе этой поездки глава региона побывал в еще одном культурном центре района - усадьбе Белинского. Здесь хранится более 40 тысяч экспонатов, в числе которых книги и журналы 18-19 веков, гравюры, мебель и многое другое. Есть и личные вещи великого критика, подаренные его потомками из Греции. Сотрудники музея разыграли для гостей небольшой спектакль о жизни семьи Виссариона Григорьевича.

Кстати, в ближайшее время будут отремонтированы два здания музея-усадьбы. На эти цели выделяется более 37 миллионов рублей. Иван Белозерцев подчеркнул, что работы необходимо начать уже в этом году, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.