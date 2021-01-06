Еще двое пензенцев умерли от коронавируса

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6 января пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина рассказала о гибели еще двоих жителей региона от коронавирусной инфекции.
По ее словам, за прошедшие сутки скончались двое мужчин 83-х и 84-х лет. Оба пациента страдали от множества хронических заболеваний, однако причиной смерти стала коронавирусная пневмония.
Напомним, режим повышенной готовности продлен до 15 января. Чтобы не заболеть, нужно носить маски, соблюдать социальную дистанцию и как можно чаше мыть руки с мылом.