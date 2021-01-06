В Пензе проведут реформу общественного транспорта

6 января на совещании в правительстве Пензенской области, которое провел губернатор Иван Белозерцев, был поднят вопрос реформы системы пассажирских перевозок.

Так, в Пензенской городской агломерации создадут новый комплексный проект, который позволит наиболее эффективно организовать процесс. Для этого сформируют государственное казенное учреждение «Организатор перевозок Пензенской области».

Как пояснили в пресс-центре правительства региона, участники совещания уже обсудили кадровое и организационное обеспечение учреждения и участие в проекте автотранспортных перевозчиков.

«Нам необходим аудит магистральной сети. Нужно разумно подойти, поставить четкие задачи. Все это мы делаем, в том числе, и для того, чтобы избежать неконтролируемого повышения цен на проезд в общественном транспорте», - нацелил губернатор.

Напомним, цены на проезд в общественном транспорте повысили 14 ноября. Поездки на маршрутках и автобусах большой вместительности стали обходиться пензенцам в 32 и 27 рублей соответственно, что сильно ударило по кошелькам жителей.