От коронавируса вылечились еще 137 пензенцев

По словам пресс-секретаря губернатора и правительства Пензенской области Дины Черемушкиной, за прошедшие сутки выздоровели 137 человек. Таким образом, за все время пандемии с болезнью справились 21875 пензенцев.

Чтобы не заболеть, необходимо носить маски, соблюдать социальную дистанцию и как можно чаще мыть руки с мылом.