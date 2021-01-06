От коронавируса вылечились еще 137 пензенцев

Array ( [temp] => -9 [weatherType] => облачно [image] => https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/ovc.png )
В больницах Пензенской области состоялась очередная выписка пациентов, переживших коронавирусную инфекцию.
По словам пресс-секретаря губернатора и правительства Пензенской области Дины Черемушкиной, за прошедшие сутки выздоровели 137 человек. Таким образом, за все время пандемии с болезнью справились 21875 пензенцев.
Чтобы не заболеть, необходимо носить маски, соблюдать социальную дистанцию и как можно чаще мыть руки с мылом.