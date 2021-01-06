Как будет развиваться ситуация с коронавирусом в России

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Российские ученые рассказали, по каким сценариям будет развиваться ситуация с коронавирусом в 2021 году, сообщают РИА Новости.
Так, кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский считает, что есть два сценария. Согласно первому, сформировавшийся у большинства жителей иммунитет позволит избавиться от проблемы.
«Второй вариант: вирус будет изменяться, и он войдет в наш обиход так же, как грипп, и, вероятно, нужно будет создавать вакцину с учетом изменений вируса и проходить повторную вакцинацию», - пояснил эксперт.
Доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Елена Малинникова отметила, что россиян непременно ждет спад заболеваемости Covid-19.
«Учитывая, что вирус может мутировать, то возможно, что до июня мы будем фиксировать заболеваемость, конечно, не такие высокие цифры, но коронавирус будет и встанет в ряд других респираторных вирусных инфекций, которые циркулируют среди человеческой популяции», - рассказала она.
По мнению специалиста, спад числа заражений должен начаться весной. Также Елена Малинникова добавила, что в конце зимы ожидается волна заболеваемости ОРВИ, поэтому нужно не забывать о мерах предосторожности.