В Пензенской области создадут ассоциацию школьных музеев

В 2021 году в Пензенской области стартует проект «Патриотическое воспитание граждан РФ» в рамках инициированного президентом нацпроекта «Образование».

Так, свою деятельность продолжат уже существующие дома «Юнармии» в Пензе и Башмаковском районе. Кроме того, запланировано открытие еще двух таких учреждений в Пачелмском и Малосердобинском районах.

Помимо юнармейских организаций будет организована Ассоциация школьных музеев Пензенской области с присвоением каждому их них имени героя. На сегодняшний день в регионе действует 207 таких музеев.

Как отметили в пресс-службе областного минобра, создание ассоциации привлечет в военно-патриотические клубы новых юных участников, поможет развить школьную музейную деятельность и поисковое движение.

Воспитывать любовь к Родине планируют не только в учениках, но в студентах: до конца мая в регионе откроется ассоциация патриотических клубов «Я горжусь», члены которой примут участие во Всероссийском форуме и общественном проекте ПФО «Герои Отечества».