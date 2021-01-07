В пензенской Терновке две недели не устраняют утечку из канализации - соцсети

Свой крик души горожанин опубликовал в группе «Подслушано в Пензе» соцсети «ВКонтакте». По словам автора поста, канализационные реки текут по улице с 23 декабря, но коммунальщики до сих пор никак не отреагировали на утечку.

«Куда уже только не обращались - по улице 4-й проезд Терновского между 7-м и 9-м домом течет канализация. Запах стоит неимоверный! Все отказываются, так как 9-й дом нигде на балансе не стоит», - пожаловался возмущенный пензенец и проиллюстрировал проблему фотографиями.

На снимках – размытый потоками нечистот снег. На проезжей части образовалась большая лужа, которая при понижении температуры превратится в настоящий каток.

Чтобы разобраться в ситуации, информагентство готовит запрос в администрацию областного центра.