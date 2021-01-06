Новые случаи коронавируса выявили в 10 районах Пензенской области

Оперштаб опубликовал актуальные данные по распространению новых случаев коронавируса на территории Пензенской области на 6 января.

Так, за сутки в регионе было выявлено 203 новых случая заболевания. Среди пациентов 64 ребенка в возрасте от 4 месяцев до 17 лет.

Наибольшее количество человек заразились в областном центре – 163 новых случая, следом идет Лунинский район, где заболели 17 человек. На Заречный приходится 5 зараженных, на Пензенский район – 4, на Иссинский, Бессоновский и Лопатинский районы – по 3. В Неверкинском, Сердобском, Каменском, Нижнеломовском и Кузнецком районах заболели по одному человеку.

Режим повышенной готовности в регионе продлен до 15 января. Роспотребнадзор обязует всех жителей носить маски, перчатки, соблюдать социальную дистанцию и следить за личной гигиеной.