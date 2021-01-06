В Кузнецке появятся новая поликлиника и центр помощи онкобольным

В пресс-центре правительства Пензенской области рассказали о том, когда в Кузнецке появится новая взрослая поликлиника.

В настоящий момент уже имеющееся амбулатория межрайонной больницы обслуживает не только местных жителей, но и пациентов из Кузнецкого, Камешкирского и Неверкинского районов. Из-за высокого пациентопотока возникла потребность в еще одном учреждении.

Было принято решение возвести новое здание, где будут принимать заболевших взрослых. Строительство запланировано на 2023-2025 годы, работы будут проводить в рамках программы модернизации первичного звена.

Кроме того, по региональной программе «Борьба с онкологическими заболеваниями в Пензенской области» инициированного президентом нацпроекта «Здравоохранение» на базе одной из поликлиник межрайонной больницы уже в 2021 году откроется Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП).

Для ЦАОПа будет закуплено современное тяжелое медицинское оборудование: рентгеновский диагностический телеуправляемый комплекс на три рабочих места, маммограф, видеогастроскоп, ультразвуковой сканер, а также компьютерный томограф.