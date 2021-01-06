Православные россияне отмечают рождественский Сочельник

Название праздника происходит от слова «сочиво» - традиционного постного блюда из крупы, меда и фруктов. Сочельником завершается сорокадневный Рождественский пост, который длится «до первой звезды», то есть до позднего вечера, рассказали РИА Новости.

В Сочельник в храмах ведутся службы: утренняя, великая вечерняя и всенощное бдение, переходящее в ночную литургию Иоанна Златоуста. Утром 7 января в церквях также пройдут утренние молебны.

В Пензе традиционное рождественское богослужение пройдет в Спасском соборе, оно начнется в 23:30. Посмотреть трансляцию можно будет на телеканале «Экспресс».