Пензенцев предупредили о проблемах с водой в центре города - адреса

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В Пензе пресс-служба ресурсоснабжающей организации сообщила о возможных перебоях в подачи воды 6 января.
Так, из-за ремонта на сетях возможны отключения по следующим адресам.
- ул. Революционная;
- ул. Захарова;
- ул. Ставского;
- ул. Красная (часть);
- ул. Московская (верх);
- ул. Володарского (часть);
- микрорайон Райки;
- ул. Б. Гора;
- ул. Кураева (часть);
- ул. Лермонтова (часть);
- ул. Ключевского;
- ул. Куйбышева;
- ул. Чкалова (часть);
- ул. Богданова (часть);
- ул. Калинина (часть);
- ул. Замойского;
- ул. Кирова (часть);
- ул. Белинского (часть);
- ул. Советская.
Подачу ресурса восстановят по завершении работ.