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06.01.2021г.
За эпидбезопасностью на рождественской службе в Пензе будут следить волонтеры

За эпидбезопасностью на рождественской службе в Пензе будут следить волонтеры

Ср, 06.01.21 14:01
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В 2021 году традиционная рождественская служба состоится в Спасском кафедральном соборе. В программе «Тема дня» (16+) на телеканале «Экспресс» митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим рассказал, как будет обеспечиваться безопасность прихожан.

По его словам, главный пензенский храм был выбран не случайно – его площадь позволяет вместить всех желающих, даже при условии соблюдения социальной дистанции.

«В принципе, с соблюдением всех требований мы сможем там вместить до полторы тысячи прихожан. Раньше мы проводили рождественскую службу в Успенском соборе и, когда там собирались 600 человек, храм был набит битком. Мы не можем не пустить прихожан на рождественскую службу в храм, даже в связи с пандемией. Но в соборе мы будем обязывать людей находиться в масках и выдерживать предписанную дистанцию. Для этого мы постараемся привлечь волонтеров, которые будут за этим следить», - объяснил владыка.

Однако есть категория граждан, которым митрополит настоятельно рекомендует воздержаться от посещения ночной службы: входящих в группу риска пожилых людей и лиц с хроническими заболевания просят остаться дома. Для них будет организована телетрансляция богослужения.

«Есть и те, кто вообще в принципе редко ходит в храм, но на Рождество и Пасху стараются там бывать, поэтому для пожилых и тех, у кого есть тяжелые хронические заболевания – это очень серьезный риск. Мы призываем воздержаться от личного посещения, тем более что в большинстве храмов будут проводиться и утренние службы. В 8 утра они смогут прийти, так как будет меньше народу», - призвал Серафим.

Трансляцию рождественского богослужения в Спасском кафедральном соборе (0+) можно будет увидеть на телеканале «Экспресс» в 23:30.

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05.01.2021 16:42
Владыка Серафим рассказал о ходе работ в Спасском соборе
05.01.2021 09:01
Откровения переболевшего коронавирусом. Пензенец рассказал, как боролся с ковидом
03.01.2021 03:40
Снеговик для Весты. Пензячка делает елочные игрушки, чтобы спасти животных
02.01.2021 08:11
Как в Пензе на новогодние праздники будут работать больницы, почта и МРЭО
01.01.2021 12:12
Один из старейших пензенских Дедов Морозов рассказал о своих приключениях
01.01.2021 09:27
Что изменится в жизни пензенцев в 2021 году
01.01.2021 08:40
Гороскоп на 2021 год
01.01.2021 06:21
Как весело встретить Новый год дома. Подборка игр от пензенских ведущих
31.12.2020 11:33
Как правильно подарить ребенку новогодний подарок
29.12.2020 20:25
Законны ли ночные вечеринки в клубах Пензы
29.12.2020 03:00
«Он - простой терновский парень». Эксклюзивное интервью с футболистом Германом Онугхой
25.12.2020 05:13
Как живет и с кем дружит главный символ Нового года
23.12.2020 05:12
Тринадцать праздников без снега. Каким был Новый год в Пензе за последние 20 лет
21.12.2020 05:00
С урока – на бал: пензенский преподаватель совмещает работу с ведением праздников и блогингом
18.12.2020 20:56
Как завести машину в мороз. Зимние лайфхаки для автолюбителей
18.12.2020 05:17
Мифы зимней эксплуатации машин
14.12.2020 22:34
Стоимость проезда от Заречного до Пензы повысилась, но властям об этом не сказали
14.12.2020 14:57
Лучший друг детворы: молодой Дед Мороз рассказал о своей работе
11.12.2020 20:15
Как выживают пензенские фитнес-центры и что ожидает их в будущем
03.12.2020 17:21
Юрий Осколков объяснил, почему Пенза не получила субсидии на авиаперевозки
27.11.2020 10:58
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26.11.2020 06:10
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25.11.2020 11:12
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25.11.2020 10:35
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24.11.2020 13:02
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