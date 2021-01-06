За эпидбезопасностью на рождественской службе в Пензе будут следить волонтеры

В 2021 году традиционная рождественская служба состоится в Спасском кафедральном соборе. В программе «Тема дня» (16+) на телеканале «Экспресс» митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим рассказал, как будет обеспечиваться безопасность прихожан.

По его словам, главный пензенский храм был выбран не случайно – его площадь позволяет вместить всех желающих, даже при условии соблюдения социальной дистанции.

«В принципе, с соблюдением всех требований мы сможем там вместить до полторы тысячи прихожан. Раньше мы проводили рождественскую службу в Успенском соборе и, когда там собирались 600 человек, храм был набит битком. Мы не можем не пустить прихожан на рождественскую службу в храм, даже в связи с пандемией. Но в соборе мы будем обязывать людей находиться в масках и выдерживать предписанную дистанцию. Для этого мы постараемся привлечь волонтеров, которые будут за этим следить», - объяснил владыка.

Однако есть категория граждан, которым митрополит настоятельно рекомендует воздержаться от посещения ночной службы: входящих в группу риска пожилых людей и лиц с хроническими заболевания просят остаться дома. Для них будет организована телетрансляция богослужения.

«Есть и те, кто вообще в принципе редко ходит в храм, но на Рождество и Пасху стараются там бывать, поэтому для пожилых и тех, у кого есть тяжелые хронические заболевания – это очень серьезный риск. Мы призываем воздержаться от личного посещения, тем более что в большинстве храмов будут проводиться и утренние службы. В 8 утра они смогут прийти, так как будет меньше народу», - призвал Серафим.

Трансляцию рождественского богослужения в Спасском кафедральном соборе (0+) можно будет увидеть на телеканале «Экспресс» в 23:30.