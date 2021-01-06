В поликлиники Пензенской области поступит почти 1700 единиц оборудования

В январе 2021 года в Пензенской области стартует программа «Модернизация первичного звена здравоохранения», в рамках которой за пять лет планируется полное обновление оборудования.

По сообщению пресс-центра правительства региона, в медучреждения закупят 1669 единиц новой техники, в том числе 29 – тяжелой.

На сегодняшний день остро нуждаются в переоборудовании в первую очередь поликлиники, фельдшерские пункты и врачебные амбулатории. На приобретение новой медтехники предусмотрено более 2 млрд рублей. Аппараты поступят в населенные пункты, где проживают 50 тысяч и более жителей.