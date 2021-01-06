В Каменском районе сгорел дом

В пресс-службе регионального ГУ МЧС рассказали о пожаре Каменском районе в Пензенском районе.

Происшествие случилось в 17:10 5 января. На пульт дежурного поступило сообщение о возгорании в селе Батрак на ул. Совхозная. В результате пожара огонь уничтожил крышу жилого деревянного дома, который также выгорел внутри. К счастью, в огне никто не пострадал.

«Работало десять человек личного состава и четыре единицы техники», - уточнили в ведомстве.

Сотрудники МЧС просят жителей не пренебрегать правилами пожарной безопасности. Необходимо следить за исправностью печей, не допускать их перекала, своевременно очищать дымоход от сажи и не сушить на них дрова и белье. Также следует аккуратно и осторожно пользоваться электрообогревателями.