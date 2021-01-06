Зимний Спутник снова притягивает людей

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Бесплатный каток, горки, зимний городок с ледяными фигурами, километры иллюминации, многочисленные арт-объекты — все это делает отдых в Спутнике особенным. В первую очередь — в зимние предновогодние и новогодние вечера.
«Мы увидели, что здесь очень много влюбленных пар гуляет. Это очень романтично», — отметила гостья Спутника Татьяна Матвеева.
«В Спутнике замечательно, приходите все гулять», — обратился к соседям житель микрорайона Михаил Герцев.
Город Спутник прекрасен круглый год: летом здесь атмосфера курортного города, а зимой — просто живет волшебство. Приглашаем стать гостем или даже частью этого места. Телефоны отдела продаж — 28-28-20 или *2820 (звонок с мобильного бесплатный).