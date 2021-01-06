Зимний Спутник снова притягивает людей

Город Спутник приглашает всех желающих окунуться в легкую и душевную атмосферу. Этой зимой в здесь из-за пандемии нет многочисленных праздников, но есть чудесная набережная и парк с развлечениями, которые непременно всех порадуют.

Бесплатный каток, горки, зимний городок с ледяными фигурами, километры иллюминации, многочисленные арт-объекты — все это делает отдых в Спутнике особенным. В первую очередь — в зимние предновогодние и новогодние вечера.



«Мы увидели, что здесь очень много влюбленных пар гуляет. Это очень романтично», — отметила гостья Спутника Татьяна Матвеева.



«В Спутнике замечательно, приходите все гулять», — обратился к соседям житель микрорайона Михаил Герцев.



Город Спутник прекрасен круглый год: летом здесь атмосфера курортного города, а зимой — просто живет волшебство. Приглашаем стать гостем или даже частью этого места. Телефоны отдела продаж — 28-28-20 или *2820 (звонок с мобильного бесплатный).

Источник фотографии: фото предоставлено пресс-службой компании Термодом