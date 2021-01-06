«Экспресс» организует трансляцию рождественского богослужения из Спасского собора

6 января в 23:30 «Экспресс» покажет пензенцам телетрансляцию богослужения (0+) в честь праздника Рождества Христова из Спасского кафедрального собора.

Эфир стартует с приготовлений к ритуалу, сама же служба начнется в 00:00 после выступления митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима.

«В организации трансляции задействована большая команда: операторы, режиссер, выпускающие редакторы. Департамент СМИ и епархия приняли непосредственное участие в организации этого мероприятия, также компания «Ростелеком», которая помогает наладить техническую часть эфира – картинка будет отличная. Хочется отдельно поблагодарить и отметить работу наших техников, которые, можно сказать, творят настоящие чудеса», - рассказал главный редактор телеканала «Экспресс» Алексей Седов.

Он добавил, что такие трансляции становятся доброй традицией – в прошлом году пензенцы могли со своих экранов наблюдать за пасхальной службой в Успенском собора.

«Трансляция рождественского богослужения впервые будет вестись из нового Спасского кафедрального собора. Прямой эфир позволит всем желающим стать причастными к важному православному празднику, не выходя из дома, что особенно актуально во время пандемии. Приглашаем всех верующих к просмотру!» - отметил генеральный директор медиахолдинга «Экспресс» Виктор Рубцов.

Комментировать действо будет известный пензенский православный журналист Евгений Белохвостиков. Увидеть трансляцию можно будет не только на телеканале, но и сайте «Экспресса» по ссылке: http://tv-express.ru.

Напомним, традиционная праздничная служба впервые пройдет в этом храме. По словам владыки Серафима, собор позволит вместить большое количество прихожан с учетом соблюдения всех мер противокоронавирусной безопасности. За соблюдением масочного режима и социальной дистанции будут следить волонтеры.