Какая погода ждет пензенцев на Рождество

Как пояснили в пресс-службе областного ГУ МЧС, жителей ждет облачная с пояснениями погода. Местами пройдет небольшой снег. Также по региону ожидается слабый гололед, гололедица. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 7-12 м/сек при порывах. Температура воздуха ночью опустится до -12, днем будет колебаться от 0 до -5.

Чтобы не попасть в беду из-за неблагоприятной ситуации на дорогах, водителям рекомендуют соблюдать правила дорожного движения, в частности, дистанцию и боковой интервал и не превышать скорость.