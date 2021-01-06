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06.01.2021г.
Как правильно пользоваться маской в мороз

Как правильно пользоваться маской в мороз

Ср, 06.01.21 14:29
Просмотров: 306

Специалисты рассказали, как правильно соблюдать масочный режим в морозную погоду, сообщают РИА Новости.

«В мороз менять маску нужно чаще, чем обычно, следует хотя бы раз в полчаса давать лицу дышать», - рассказал заведующий лечебно-диагностическим отделением клиники кожных и венерических болезней Сеченовского университета Николай Арсентьев.

По его мнению, маска создает на коже лица «парниковый эффект», что негативно сказывается на ее состоянии. Так как отказаться от ношения маски невозможно, специалист советует больше внимания уделять своей коже. В случае появления сыпи или других проблем стоит проконсультироваться с врачом-дерматологом. Николай Арсеньев порекомендовал перед тем, как надеть маску, нанесли на лицо легкий крем в соответствии с типом кожи.

В свою очередь, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Елена Малинникова отметила, что на улице, если человек не находится в толпе, можно обойтись и без маски, тем более зимой, когда вирус не летает в воздухе.

«Дышать воздухом без маски на улице можно и нужно. Но там, где есть скопление людей, маска необходима. Она действительно защищает», — подчеркнула она.

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05.01.2021 09:01
Откровения переболевшего коронавирусом. Пензенец рассказал, как боролся с ковидом
03.01.2021 03:40
Снеговик для Весты. Пензячка делает елочные игрушки, чтобы спасти животных
02.01.2021 08:11
Как в Пензе на новогодние праздники будут работать больницы, почта и МРЭО
01.01.2021 12:12
Один из старейших пензенских Дедов Морозов рассказал о своих приключениях
01.01.2021 09:27
Что изменится в жизни пензенцев в 2021 году
01.01.2021 08:40
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01.01.2021 06:21
Как весело встретить Новый год дома. Подборка игр от пензенских ведущих
31.12.2020 11:33
Как правильно подарить ребенку новогодний подарок
29.12.2020 20:25
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29.12.2020 03:00
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25.12.2020 05:13
Как живет и с кем дружит главный символ Нового года
23.12.2020 05:12
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21.12.2020 05:00
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18.12.2020 20:56
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18.12.2020 05:17
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