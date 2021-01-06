Как правильно пользоваться маской в мороз

«В мороз менять маску нужно чаще, чем обычно, следует хотя бы раз в полчаса давать лицу дышать», - рассказал заведующий лечебно-диагностическим отделением клиники кожных и венерических болезней Сеченовского университета Николай Арсентьев.

По его мнению, маска создает на коже лица «парниковый эффект», что негативно сказывается на ее состоянии. Так как отказаться от ношения маски невозможно, специалист советует больше внимания уделять своей коже. В случае появления сыпи или других проблем стоит проконсультироваться с врачом-дерматологом. Николай Арсеньев порекомендовал перед тем, как надеть маску, нанесли на лицо легкий крем в соответствии с типом кожи.

В свою очередь, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Елена Малинникова отметила, что на улице, если человек не находится в толпе, можно обойтись и без маски, тем более зимой, когда вирус не летает в воздухе.

«Дышать воздухом без маски на улице можно и нужно. Но там, где есть скопление людей, маска необходима. Она действительно защищает», — подчеркнула она.