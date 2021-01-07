В Пензе три машины стали участниками серьезного ДТП - видео

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6 января в Пензе на Набережной р. Мойки произошло жесткое ДТП с участием трех машин.
Сообщение об аварии появилось в чате пензенских водителей в одном из мессенджеров. По словам очевидцев, дорогу не поделили три автомобиля – две легковушки и автобус.
На кадрах видно, что автобус въехал в бок красной иномарке, которая сильно смялась от удара. Третьего участника ДТП на видео не видно, на место происшествия прибыла скорая помощь. Официальных данных о причинах аварии и пострадавших нет.
Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть предельно внимательными и осторожными при совершении маневров на дороге, не превышать скорость, соблюдать дистанцию и боковой интервал.