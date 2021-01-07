В Пензе сотрудники ГИБДД в ежедневном режиме инспектируют улично-дорожную сеть

В зимний период во время таких обследований под усиленным контролем - очистка магистралей от наледи и снега.

«Особое внимание уделяется недостаткам зимнего содержания улиц и дорог, выраженное в наличии снежных ледяных отложений на проезжих частях, наличии снежных валов, сужающих проезжую часть, а также неудовлетворительного состояния тротуаров, остановок общественного транспорта и пешеходных переходов», - прокомментировал заместитель начальника ОГИБДД УМВД России по городу Пензе Сергей Потапов.

В ходе рейда сотрудники ГИБДД выявили несколько участков, где правила содержания улично-дорожной сети были нарушены. За это ответственным за их состояние организациям грозит штраф - от 200 до 300 тысяч рублей, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.