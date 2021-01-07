В Пензе сотрудники ГИБДД в ежедневном режиме инспектируют улично-дорожную сеть

Array ( [temp] => -6 [weatherType] => облачно [image] => https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/ovc.png )
«Особое внимание уделяется недостаткам зимнего содержания улиц и дорог, выраженное в наличии снежных ледяных отложений на проезжих частях, наличии снежных валов, сужающих проезжую часть, а также неудовлетворительного состояния тротуаров, остановок общественного транспорта и пешеходных переходов», - прокомментировал заместитель начальника ОГИБДД УМВД России по городу Пензе Сергей Потапов.
В ходе рейда сотрудники ГИБДД выявили несколько участков, где правила содержания улично-дорожной сети были нарушены. За это ответственным за их состояние организациям грозит штраф - от 200 до 300 тысяч рублей, сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.