Сфера общественного транспорта в Пензе будет реформирована

Этот вопрос губернатор Иван Белозерцев обсудил на совещании с членами регионального правительства и чиновниками городской администрации.
Для преобразования существующей системы в ближайшее время разработают новый проект организации движения автобусов, троллейбусов и маршруток. Для этого создадут специальное учреждение - «Организатор перевозок Пензенской области». Участники заседания обсудили, как обеспечить кадровое и техническое сопровождение для его успешного функционирования. Также они рассмотрели варианты привлечения к этому действующих сейчас в регионе автотранспортных предприятий, сообщает телеканал «Экспресс
».
Видео предоставлено телеканалом.