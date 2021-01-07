В Спасском соборе в Пензе проходит первое рождественское богослужение

Ритуал начинается с выступления митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима, который поздравяет верующих с Рождеством Христовым.

«Дорогие пензенцы! Я верю, что в это светлое Христово Рождество, когда мы все переживаем довольно таки тяжелое время в связи с различными болезнями, станет временем когда мы найдем отдохновение в этом празднике и получим утешение от Христа в молитве. Ради этого сегодня эту божественную литургию, которая сейчас начнется, транслирует телеканал «Экспресс». Я уверен, что многие пензенцы, которые сегодня не смогли прийти в храм, получат радость праздника у своих телеэкранов. Я думаю, что нам всем нужно набраться терпения и упования на Бога и надежды на то, что все мы сможем открыто встречаться и радоваться тем христианским событиям, которые нам еще предстоят.», - обратился к прихожанам владыка.

Митрополит совершает рождественскую божественную литургию. Сопровождает литургию пение хора под руководством регента Ольги Горшеневой. Безопасность молебна по традиции обеспечивают не только сотрудники полиции, но и представители казачества.

Рождество – главный христианский праздник, который отмечается не только в православной, но и в католической традиции. Согласно учению церкви, Иисус Христос, Сын Божий, родился в Вифлееме. Появление на свет Младенца Иисуса символизирует примирение человека с Богом. Рождество предвозвещает искупительный подвиг Христа и обновление человеческой природы. Этому празднику предшествует 40-дневный Рождественский пост, который заканчивается в Сочельник 6 января – в канун праздника.

Праздничная служба впервые проходит в этом храме с 1918 года. Такое решение было принято в связи с тем, что площадь собора позволят вместить большое количество человек, не нарушая при этом социальную дистанцию. Также для пришедших на молебен действует обязательный масочный режим. За соблюдением мер противокоронавирусной безопасности следят волонтеры.

Трансляцию богослужения можно увидеть в прямом эфире на «Экспрессе», а также на сайте телеканала.