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07.01.2021г.
В Спасском соборе в Пензе проходит первое рождественское богослужение

В Спасском соборе в Пензе проходит первое рождественское богослужение

Ср, 06.01.21 23:43
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В ночь на 7 января верующие пензенцы собрались в Спасском кафедральном соборе, где проходит праздничное рождественское богослужение (0+).

Ритуал начинается с выступления митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима, который поздравяет верующих с Рождеством Христовым.

«Дорогие пензенцы! Я верю, что в это светлое Христово Рождество, когда мы все переживаем довольно таки тяжелое время в связи с различными болезнями, станет временем когда мы найдем отдохновение в этом празднике и получим утешение от Христа в молитве. Ради этого сегодня эту божественную литургию, которая сейчас начнется, транслирует телеканал «Экспресс». Я уверен, что многие пензенцы, которые сегодня не смогли прийти в храм, получат радость праздника у своих телеэкранов. Я думаю, что нам всем нужно набраться терпения и упования на Бога и надежды на то, что все мы сможем открыто встречаться и радоваться тем христианским событиям, которые нам еще предстоят.», - обратился к прихожанам владыка.

Митрополит совершает рождественскую божественную литургию. Сопровождает литургию пение хора под руководством регента Ольги Горшеневой. Безопасность молебна по традиции обеспечивают не только сотрудники полиции, но и представители казачества.

Рождество – главный христианский праздник, который отмечается не только в православной, но и в католической традиции. Согласно учению церкви, Иисус Христос, Сын Божий, родился в Вифлееме. Появление на свет Младенца Иисуса символизирует примирение человека с Богом. Рождество предвозвещает искупительный подвиг Христа и обновление человеческой природы. Этому празднику предшествует 40-дневный Рождественский пост, который заканчивается в Сочельник 6 января – в канун праздника.

Праздничная служба впервые проходит в этом храме с 1918 года. Такое решение было принято в связи с тем, что площадь собора позволят вместить большое количество человек, не нарушая при этом социальную дистанцию. Также для пришедших на молебен действует обязательный масочный режим. За соблюдением мер противокоронавирусной безопасности следят волонтеры.

Трансляцию богослужения можно увидеть в прямом эфире на «Экспрессе», а также на сайте телеканала.

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05.01.2021 16:42
Владыка Серафим рассказал о ходе работ в Спасском соборе
05.01.2021 09:01
Откровения переболевшего коронавирусом. Пензенец рассказал, как боролся с ковидом
03.01.2021 03:40
Снеговик для Весты. Пензячка делает елочные игрушки, чтобы спасти животных
02.01.2021 08:11
Как в Пензе на новогодние праздники будут работать больницы, почта и МРЭО
01.01.2021 12:12
Один из старейших пензенских Дедов Морозов рассказал о своих приключениях
01.01.2021 09:27
Что изменится в жизни пензенцев в 2021 году
01.01.2021 08:40
Гороскоп на 2021 год
01.01.2021 06:21
Как весело встретить Новый год дома. Подборка игр от пензенских ведущих
31.12.2020 11:33
Как правильно подарить ребенку новогодний подарок
29.12.2020 20:25
Законны ли ночные вечеринки в клубах Пензы
29.12.2020 03:00
«Он - простой терновский парень». Эксклюзивное интервью с футболистом Германом Онугхой
25.12.2020 05:13
Как живет и с кем дружит главный символ Нового года
23.12.2020 05:12
Тринадцать праздников без снега. Каким был Новый год в Пензе за последние 20 лет
21.12.2020 05:00
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18.12.2020 20:56
Как завести машину в мороз. Зимние лайфхаки для автолюбителей
18.12.2020 05:17
Мифы зимней эксплуатации машин
14.12.2020 22:34
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14.12.2020 14:57
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11.12.2020 20:15
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03.12.2020 17:21
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27.11.2020 10:58
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26.11.2020 06:10
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25.11.2020 11:12
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25.11.2020 10:35
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