Митрополит Серафим поздравил пензенцев с Рождеством Христовым

«Различными путями Господь призывает и нас к постижению своей тайны, и для каждого из нас определен свой путь ко Христу. Как и где нам обрести его, каким образом не пройти мимо и не «не услышать голос, зовущий нас»? Эти пути открыты и проторены только святыми, которые стали храмами Духа Святаго, друзьями и братьями Самого Господа Иисуса Христа. Святая Православная Церковь обладает всеми этими сокровищами, благодатным опытом своих святых. Вот та живая книга человеческого пути к Богу.

В прошедшем году нас постигли и страх, и разочарование из-за всемирного поветрия и тяжелого недуга, но эти страхования не должны ослабить нашу веру, не посрамить нашего упования на Христа Спасителя. Только Сердцеведец Бог определяет, чего мы достойны, и назначает каждому из нас то, чего мы заслуживаем. И только Он возлагает на нас те кресты, которые спасительны для каждого из нас. Эти испытания должны только укрепить нашу веру, утвердить наше упование на Божий промысл о народах земли.

И пусть в эти светлые дни отступит от нас всякий страх и мы, укрепляемые Духом Святым, «будем внимательны друг ко другу, поощряя к любви и добрым делам». Постараемся обновить себя через покаяние, искреннюю сердечную молитву. Перенесемся мысленно в Вифлеем и поклонимся Родившемуся в вертепе Господу нашему.

От всего сердца поздравляю всех вас с великим праздником Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа! Милость и благодать родившегося Богомладенца да пребудет со всеми вами!» - поздравил он.

Напомним, в ночь на 7 января в Спасском кафедральном соборе прошла первая рождественская служба. Божественная литургия транслировалась в прямом эфире на телеканале «Экспресс».