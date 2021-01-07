Иван Белозерцев поздравил жителей Пензенской области с Рождеством

7 января губернатор Пензенской области Иван Белозерцев обратился к православным христианам региона, поздравив их с праздником Рождества.

«Испокон веков этот великий светлый праздник дарует нам неугасимый свет веры, надежды и любви, призывает к добрым начинаниям, исповедует идеалы благотворительности, сострадания и милосердия.

Эти вечные духовные ценности поддерживают стремление к единству и взаимопониманию между народами, служат надежной скрепой сохранения гражданского мира и общественного согласия, основой воспитания достойного молодого поколения, упрочения могущества и славы нашей великой Родины.

В эти чудесные рождественские дни искренне желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, мира, благоденствия, успехов в праведных трудах на благо Отечества!» - поздравил губернатор.

Также пожелания мира и добра он разместил в своем Instagram-аккаунте.

Напомним, 7 января в Спасском соборе прошло рождественское богослужение, которое стало первым с начала восстановления храма.