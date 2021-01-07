Иван Белозерцев и Валерий Лидин посетили праздничную службу в Спасском соборе

В ночь на 7 января в Спасском кафедральном соборе прошло первое рождественское богослужение, которое поселили губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и председатель Законодательного Собрания региона Валерий Лидин.

Праздничную литургию возглавил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, сообщает пресс-служба областного парламента. Стоит отметить, что строительство храма продолжается – на март-апрель назначены работы по росписи стен собора.

«Господь поможет нам побороть болезни, сделает все для того, чтобы Пензенская область развивалась, чтобы в каждом доме, в каждой семье были уют, здоровье, благополучие», - отметил губернатор.

В свою очередь Валерий Лидин подчеркнул важное значение духовно-нравственных ценностей, которые способствуют объединению общества.

«Рождество Христово символизирует примирение человека с Богом, нацеливает на духовное развитие, объединяет в стремлении совершать добрые дела во имя процветания нашей страны», - отметил он.

Председатель ЗакСобра пожелал жителям уверенности в завтрашнем дне, чтобы наступивший 2021 год стал периодом счастливых событий, воплощенных идей и ярких достижений.