В Пензенской области от коронавируса умерла 42-летняя пациентка

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Пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина сообщила о гибели еще одной заболевшей Covid-19 жительницы региона.
По ее словам, врачи зарегистрировали смерть 42-летней женщины. Погибшая страдала от тяжелых хронических заболеваний, однако причиной летального исхода стал осложненный пневмонией коронавирус.
Напомним, режим повышенной готовности в регионе продлен до 15 января. Чтобы не заразиться, необходимо носить маски, соблюдать социальную дистанцию и как можно чаще мыть руки с мылом.