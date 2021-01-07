Еще 158 пензнецнев вылечились от коронавируса

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7 января больницах Пензенской области состоялась очередная выписка пациентов, успешно поборовших коронавирусную инфекцию.
Как рассказала пресс-секретарь губернатора и правительства региона Дина Черемушкина, от ковида избавились еще 158 человек. Таким образом, за все время пандемии 22033 жителя переболелиCovid-19.
Чтобы снизить темпы распространения инфекции, Роспотребнадзор обязует всех носить маски, соблюдать социальную дистанцию и следить за личной гигиеной.