В Пензе Спасский собор будет открыт для посещения прихожанами

В официальном Telegram-канале правительства региона рассказали, смогут ли жители и гости Пензы посетить Спасский кафедральный собор в Рождество.

Так, 7 января храм открыт с 8:00 до 18:00 для посещений. Прихожан призывают строго соблюдать меры прокиворонавирусной безопасности: соблюдать в помещении собора дистанцию и обязательно пользоваться масками.

Напомним, в рождественскую ночь здесь состоялось первое праздничное богослужение. Божественную литургию возглавил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим. За соблюдением требований Роспотребнадзора в храме следили волонтеры.