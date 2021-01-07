Андрей Лузгин поздравил верующих пензенцев с Рождеством

«Этот особый светлый праздник несет в себе мощную взаимосвязь поколений, наполнят сердца верой и дает надежду на лучшее будущее.

На протяжении многих веков Рождество дарит людям негасимый свет любви и милосердия. Пусть этот день наполняет светлыми помыслами и воодушевит на добрые поступки. Делитесь теплом, заботой и вниманием с ближними.

Дорогие друзья, искренне желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья и праздничного настроения», - обратился к горожанам глава администрации.

Ранее жителей региона поздравили митрополит Серафим и губернатор Иван Белозерцев.