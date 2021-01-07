Андрей Лузгин поздравил верующих пензенцев с Рождеством

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7 января мэр Пензы Андрей Лузгин поздравил православных пензнецев с Рождеством.
«Этот особый светлый праздник несет в себе мощную взаимосвязь поколений, наполнят сердца верой и дает надежду на лучшее будущее.
На протяжении многих веков Рождество дарит людям негасимый свет любви и милосердия. Пусть этот день наполняет светлыми помыслами и воодушевит на добрые поступки. Делитесь теплом, заботой и вниманием с ближними.
Дорогие друзья, искренне желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья и праздничного настроения», - обратился к горожанам глава администрации.
Ранее жителей региона поздравили митрополит Серафим и губернатор Иван Белозерцев.