Новые случаи коронавируса выявили в 12 районах Пензенской области

За сутки в регионе заразился 201 человек, 14 из которых – дети в возрасте от 8 месяцев до 17 лет.

Наибольшее количество случаев – в областном центре, где получили 146 положительных проб. Следом в антирейтинге идет Нижнеломовский район, где инфицировались 12 человек, и Земетчинский район – 9 человек. В Пензенском районе выявили 7 новых случаев заболевания, в Заречном и Кузнецком районе – по 5, в Спасском и Лопатинском районах – по 4. На Мокшанский, Шемышейский и Городищенский районы приходится по 2 заболевших, на Наровчатский, Бессоновский и Никольский – по одному.

Режим повышенной готовности в регионе продлен до 15 января. Все жители обязаны носить маски, соблюдать социальную дистанцию и следить за личной гигиеной.