«Экспресс» провел прямую трансляцию рождественской службы в Пензе

В ночь на 7 января в Спасском кафедральном соборе в Пензе прошла рождественская служба, прямую трансляцию которой организовал телеканал «Экспресс».

Богослужение прошло в строящемся храме впервые. Такое решение было принято в связи с площадью собора, позволяющей вместить большое количество прихожан с учетом соблюдения социальной дистанции. Также пришедшие на службу пензенцы были обязаны пользоваться масками. За соблюдением мер безопасности следили волонтеры.

Для тех, кто не пришел в храм в эту ночь, телеканал «Экспресс» провел прямой эфир с комментариями православного журналиста Евгения Белохвостикова. Трансляция была доступна и телезрителям, и пользователям сайта. Техническую поддержку обеспечила компания «Ростелеком».

Божественную литургию возглавил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, однако ночной службой празднование одного из главных православных праздников не заканчивается: в 16:00 прихожан ждет Великая вечерня.

Напомним, что Спасский кафедральный собор будет открыт для посещения до 18:00. Пензенцев просят не рисковать своим здоровьем и соблюдать социальную дистанцию и носить маски. При недомогании лучше оставаться дома.