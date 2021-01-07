Легко ли заразиться коронавирусом в торговом центре

Так, при соблюдении ряда условий опасность заболеть становится минимальной, считают специалисты.

«Если в торговом центре хорошая вентиляционная система, воздух регулярно обеззараживается, сотрудники носят маски, перчатки и соблюдают эпидемиологические меры по коронавирусу, и, конечно же, сам человек их соблюдает, то вероятность заразиться коронавирусом невелика», - сказал врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

Он добавил, что избежать попадания вируса на продукты можно избежать, если строго соблюдать профилактические меры еще до входа в торговый зал: нужно протирать руки антисептиком перед тем как взять тележку или корзину. Точно также следует поступить на выходе из магазина.

Заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Елена Малинникова отмечает, что несмотря на то, что коронавирус недолго живет на поверхностях, покупателям все равно следует пользоваться масками и перчатками.

«Наверное, нужно больше говорить о необходимости индивидуальной защиты. Даже если вдруг вы чихнете или покашляете, то сделаете это в маску, а не на продукты или какие-то упаковки. И если вам кажется, что вы здоровы, это может быть неверно, вы можете быть вирусоносителем и болеть бессимптомно», - уточнила эксперт.

В свою очередь, врач-инфекционист Ирина Шилкина напомнила, что, если все же коронавирус оказался на продуктах при посещении торгового центра, избавиться от вируса можно хорошо обработав товары и продукты дома.

«Конечно, сложно обработке поддаются нежные ягоды. Их нужно ненадолго замочить в воде, а после высушить. Таким образом, обрабатывая все продукты и товары, купленные в торговом центре или магазине, вы сможете обезопасить себя и своих близких от заражения коронавирусом», - подытожила она.