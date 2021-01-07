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07.01.2021г.
Легко ли заразиться коронавирусом в торговом центре

Легко ли заразиться коронавирусом в торговом центре

Чт, 07.01.21 14:01
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Учены оценили риски заражения коронаврисусом в многолюдных торговых центрах и магазинах, сообщают РИА Новости.

Так, при соблюдении ряда условий опасность заболеть становится минимальной, считают специалисты.

«Если в торговом центре хорошая вентиляционная система, воздух регулярно обеззараживается, сотрудники носят маски, перчатки и соблюдают эпидемиологические меры по коронавирусу, и, конечно же, сам человек их соблюдает, то вероятность заразиться коронавирусом невелика», - сказал врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

Он добавил, что избежать попадания вируса на продукты можно избежать, если строго соблюдать профилактические меры еще до входа в торговый зал: нужно протирать руки антисептиком перед тем как взять тележку или корзину. Точно также следует поступить на выходе из магазина.

Заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Елена Малинникова отмечает, что несмотря на то, что коронавирус недолго живет на поверхностях, покупателям все равно следует пользоваться масками и перчатками.

«Наверное, нужно больше говорить о необходимости индивидуальной защиты. Даже если вдруг вы чихнете или покашляете, то сделаете это в маску, а не на продукты или какие-то упаковки. И если вам кажется, что вы здоровы, это может быть неверно, вы можете быть вирусоносителем и болеть бессимптомно», - уточнила эксперт.

В свою очередь, врач-инфекционист Ирина Шилкина напомнила, что, если все же коронавирус оказался на продуктах при посещении торгового центра, избавиться от вируса можно хорошо обработав товары и продукты дома.

«Конечно, сложно обработке поддаются нежные ягоды. Их нужно ненадолго замочить в воде, а после высушить. Таким образом, обрабатывая все продукты и товары, купленные в торговом центре или магазине, вы сможете обезопасить себя и своих близких от заражения коронавирусом», - подытожила она.

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23.11.2020 17:30
Собери Деда Мороза. «Пенза-Пресс» подготовило для читателей новогодний пазл
07.01.2021 10:01
Какие изменения в сфере финансов ждут пензенцев в 2021 году
05.01.2021 16:42
Владыка Серафим рассказал о ходе работ в Спасском соборе
05.01.2021 09:01
Откровения переболевшего коронавирусом. Пензенец рассказал, как боролся с ковидом
03.01.2021 03:40
Снеговик для Весты. Пензячка делает елочные игрушки, чтобы спасти животных
02.01.2021 08:11
Как в Пензе на новогодние праздники будут работать больницы, почта и МРЭО
01.01.2021 12:12
Один из старейших пензенских Дедов Морозов рассказал о своих приключениях
01.01.2021 09:27
Что изменится в жизни пензенцев в 2021 году
01.01.2021 08:40
Гороскоп на 2021 год
01.01.2021 06:21
Как весело встретить Новый год дома. Подборка игр от пензенских ведущих
31.12.2020 11:33
Как правильно подарить ребенку новогодний подарок
29.12.2020 20:25
Законны ли ночные вечеринки в клубах Пензы
29.12.2020 03:00
«Он - простой терновский парень». Эксклюзивное интервью с футболистом Германом Онугхой
25.12.2020 05:13
Как живет и с кем дружит главный символ Нового года
23.12.2020 05:12
Тринадцать праздников без снега. Каким был Новый год в Пензе за последние 20 лет
21.12.2020 05:00
С урока – на бал: пензенский преподаватель совмещает работу с ведением праздников и блогингом
18.12.2020 20:56
Как завести машину в мороз. Зимние лайфхаки для автолюбителей
18.12.2020 05:17
Мифы зимней эксплуатации машин
14.12.2020 22:34
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14.12.2020 14:57
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11.12.2020 20:15
Как выживают пензенские фитнес-центры и что ожидает их в будущем
03.12.2020 17:21
Юрий Осколков объяснил, почему Пенза не получила субсидии на авиаперевозки
27.11.2020 10:58
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26.11.2020 06:10
Главные мифы о лечении и заражении коронавирусом. Комментарий врача из Пензы
25.11.2020 11:12
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25.11.2020 10:35
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