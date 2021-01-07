В Пензе иномарка «взлетела» на сугроб - видео

7 января в Пензе водитель иномарки угодил в серьезную аварию на пустой дороге.

О происшествии рассказал подписчик новостной странички в Instagram. Очевидец поделился видео, на которые запечатлен последствия ДТП. На кадрах видно, что белый автомобиль «взлетел» на кучу снега. Передняя часть машины сильно повреждена.

«Парень, в полном одиночестве на дороге, налетел на сугроб», - пояснил автор видео.

Официальных данный о наличии пострадавших и обстоятельствах произошедшего пока нет.

Сотрудники ГИБДД просят водителей не превышать скорость и не совершать рискованных маневров на скользкой заснеженной дороге, чтобы не попасть в аварию.