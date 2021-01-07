В Никольске ищут злоумышленников, разрушивших лед на хоккейной коробке

Информация об появилась в сообществе соцсети «ВКонтаке». Авторы объявления обращаются к свидетелям хулиганских действий с просьбой помочь установить личности злоумышленников.

«Вчера на хоккейном стадионе некие родители и их дети взрывами петарды и повредили ледяное полотно. Администрация района и полиция просит свидетелей анонимно сообщить о случившемся. Кто что видел отзовитесь!» - сообщается в посте.

На приложенных фото - большая яма на льду. Очевидно, что покрытие хоккейной коробки испорчено и кататься на коньках здесь теперь невозможно. В комментариях подписчики удивились диким нравам своих земляков.

«Что вообще у этих людей в голове?», «интересно, что это за родители такие […], у которых не капли соображения?», «по рукам бы надавать тем, кто это сделал. Бесплатно же все, пользуйтесь, катайтесь... Нет, надо напакостить: то лед взорвать, то спинки кресел на трибунах сломать. Печально, что не ценят», - посетовали никольчане.

К сожалению, случаи, когда жители портят объекты благоустройства в регионе нередки. Печальным примером могут послужить качели на Фонтанной площади в Пензе, которые уже несколько раз пострадали от рук вандалов.