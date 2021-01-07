Роспотребнадзор: ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о стабилизации ситуации с коронавирусом в России. Об этом на заявила на селективном совещании с регионами, передает ТАСС .

«В ходе селекторного совещания отмечено, что эпидемиологическая обстановка по коронавирусу в России характеризируется как стабилизирующаяся, отмечается замедление темпов роста заболеваемости Covid-19», - говорится в сообщении на официальном сайте Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, суточный показатель заболеваемости за последнюю неделю упал с 18,9 до 16,5 на 100 тысяч населения, и подчеркнули, что охват тестированием удалось удержать на высоком уровне, несмотря на праздничные дни.

Кроме того, за первую неделю 2021 года колл-центр ведомства обработал более 27 тысяч звонков по вопросам профилактики коронавируса, актуальной эпидемиологической ситуации, тестированию, требованиям масочного режима, а также вопросам защиты прав потребителей, пострадавших из-за последствий пандемии.