«Ростелеком» обеспечил трансляцию рождественского богослужения из Спасского собора в Пензе

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Для проведения прямого эфира на телеканале «Экспресс» и в интернете на сайте медиахолдинга оператор протянул в храме оптические линии связи, подключил передвижную телевизионную студию к закрытой сети передачи данных и провел пусконаладочные работы. Специалисты компании обеспечивали техническую поддержку работы телеком-инфраструктуры.
«Впервые рождественская служба прошла в воссозданном первохраме области. Нашему телеканалу выпала честь показать это событие пензенским зрителям. Команда телевизионщиков справилась, и все прошло на высоком уровне. Спасибо «Ростелекому» за содействие», - поблагодарил главный редактор телеканала Алексей Седов.
«Специалисты филиала проделали большую работу, чтобы организовать качественную и бесперебойную трансляцию главного православного праздника. Зрители телеканала и пользователи интернета увидели богослужение в прямом эфире без технологических сбоев», - отметил исполняющий обязанности директора Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Василий Русаков.
Пользователи Wink от «Ростелекома», подключившие сервис «Управление просмотром», могут посмотреть трансляцию праздничного богослужения в записи в течение трех дней после эфира на телеканале «Экспресс» (21 кнопка).