В Заречном вмешавшаяся в ссору пенсионерка едва не лишилась жизни

В городе Заречном Пензенской области конфликт между товарищами перерос в поножовшину, сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.

Вечером 6 января в квартире дома на ул. Ленина распивавшие спиртное приятели поссорились. Пожилая мать хозяина вступилась за сына, за что получила от гостя удар ножом в руку. На место происшествия прибыли медики, которые осмотрели пострадавшую и госпитализировали ее с проникающим ранением в предплечье.

Приехавшие на место бойцы вневедомственной охраны задержали 31-летнего дебошира. У него изъяли нож, которым он предположительно нанес травму пенсионерке. Для дальнейшего разбирательства мужчину, подозреваемого в совершении преступления, передали сотрудникам полиции.