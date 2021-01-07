В Лунинском районе отстреливают волков

Так, 6 января сотрудники ведомства совместно с охотниками добыли три самца и две самки волка в Лунинском районе. Отстрел плотоядных хищников проводится для предотвращения распространения болезней, нанесения ущерба здоровью жителей региона, их имуществу, а также лесным животным и среде их обитания.

При встрече с волком в лесу нельзя поворачиваться к нему спиной и отводить взгляд. Не бегите – у хищника сработает инстинкт, и он набросится. Специалисты советуют медленно пятиться назад. Если волк оскалился и собирается прыгнуть на вас – кричите, бросайте в него камни и палки, продолжайте шуметь, не отводя глаз от хищника. Если зверь все-таки укусил вас, как можно скорее отправляйтесь в больницу - необходимо не только обработать рану, но и сделать прививку от бешенства.