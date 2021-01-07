Пензенцам обещают ветреную погоду в пятницу

В среду жителям обещают небольшой снег днем и ночью. Ветер будет дуть с юга-востока со скоростью 7-12 метров в секунду, местами 15-18 – при порывах. Температура воздуха ночью опустится до -5 градусов, днем столбик термометра будет колебаться от -4 до +1 градуса.

Спасатели рекомендуют в непогоду, по возможности, не выходить из дома. Если сильный ветер застал на улице, не нужно прятаться около зданий, рекламных щитов, остановочных павильонов и линий электропередач, так как это может быть опасно для жизни.