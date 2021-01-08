Умер актер из «Вечного зова» и «Большой перемены» Валерий Хлевинский

На 78-м году жизни скончался народный артист России, актер и педагог Валерий Хлевинский.

Прощание с актером пройдет 11 января. Хлевинского похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. Причина смерти артиста неизвестна, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт МХТ имени А. П. Чехова.

Валерий Хлевинский родился 14 ноября 1943 года в Горьком. Участвовал в самодеятельности, посещал драмкружок Владимирского гарнизонного Дома офицеров.

С первого раза не поступив в школу-студию МХАТ, полтора сезона работал в драматическом театре имени Луначарского во Владимире.

В 1969 году он окончил Школу-студию МХАТ и был принят в труппу театра «Современник». После играл в Театре Олега Табакова. В 2001-м влился в труппу МХТ имени Чехова. Преподавал актерское мастерство в Школе-студии МХАТ.

В 70-х он начал сниматься в кино. Известен по ролям: Егор из «Конца Любавиных», Том Старк из фильма «Вся королевская рать», Авдотьин в «Большой перемене», Антон Савельев в «Вечном зове».