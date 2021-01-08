Под Пензой большегруз вылетел в кювет и перевернулся

В пензенской группе автомобилистов соцсети «ВКонтакте» 8 января подписчик рассказал о серьезной аварии.

По словам очевидца, ДТП случилось перед селом Кижеватово. Последствия инцидента он заснял в 9 часов утра.

На кадре видно слетевшую с трассы в кювет фуру - большегруз завалился на бок. Около автомобиля стоят люди. О пострадавших ничего неизвестно, официальных данных нет.

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть предельно внимательными и осторожными при совершении маневров на дороге, не превышать скорость, соблюдать дистанцию и боковой интервал.