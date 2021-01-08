Пензенская область поставила новый антирекорд по числу зараженных коронавирусом за сутки

Жителям Пензенской области 8 января сообщили актуальные данные о новых заболевших коронавирусом в регионе.

По данным пресс-службы областного Управления Роспотребнадзора, в регионе зафиксировано 205 случаев заражения ковидом за минувшие сутки. Эта цифра является новым антирекордом.

Напомним, в течение последних недель количество заболевших держалось в пределах 190-200 человек.

Всего с начала пандемии диагноз подтвердился у 27 655 жителей.

Чтобы не заболеть, нужно соблюдать меры профилактики. Среди них: использование маски в общественных местах, соблюдение соцдистанции и исключение контактов с заболевшими.