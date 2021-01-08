В Пензенской области появятся 220 новых медицинских объектов

В 2021 году Пензенская область приступает к реализации нового проекта, в рамках которого в населенных пунктах региона появятся новые медицинские объекты.

Среди масштабных мероприятий программы - строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов здравоохранения. В 26 населенных пунктах установят вновь и заменят 220 зданий медицинских объектов. Как сообщили в пресс-службе областного минздрава, в течение пяти лет в регионе появятся: 120 фельдшерско-акушерских пунктов, 69 фельдшерских пунктов, 30 врачебных амбулаторий, 1 участковая больница.

Для этого из федерального и регионального бюджетов выделят 882,9 млн рублей.