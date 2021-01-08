В Пензенском районе откроют еще один центр амбулаторной онкологической помощи

В 2021 году в одной из поликлиник Пензенской районной больницы начнутся работы по обустройству площадки для размещения центра амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП).

Как сообщили в пресс-центре облправительства, имеющиеся площади медучреждения не позволяют создать новое структурное подразделение, поэтому здесь требуется провести капремонт помещений.

«Это, прежде всего, кабинет, оснащенный оборудованием для проведения рентгенологических исследований, осмотров легких, маммографии и компьютерной томографии, кабинеты для ультразвуковой и функциональной диагностики, клинико-диагностическая лаборатория», - пояснил главный врач Пензенской районной больницы Александр Лавров.

Отмечается, что все эти подразделения должны быть функционально и технологически объединены, что означает их размещение в пределах одного здания. На реконструкцию медучреждения с возведением пристроя под размещение ЦАОП предусмотрено 43 млн рублей.

Напомним, в области будут организованы 10 центров амбулаторной онкологической помощи. Два из них открылись на базе поликлиники №14 и областной больницы имени Н.Н. Бурденко.

Реконструкцию проведут в рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение», инициированного президентом. Планируется, что ЦАОП в Пензенском районе будет принимать пациентов уже в 2022 году.