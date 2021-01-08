Зима в Спутнике — праздничное настроение каждый день

Существует добрая зимняя традиция: чтобы новогодние каникулы запомнились яркими впечатлениями, нужно просто идти гулять в парк Города Спутника. Вот и сегодня здесь работают многочисленные аттракционы, а на набережной встречается множество улыбающихся людей.

Помимо большого бесплатного катка, который ежегодно заливается по инициативе холдинга «Термодом», в Спутник приходят покататься на горках, увидеть зимний городок с ледяными фигурами, загадать желание в новогоднем тоннеле или сфотографироваться на фоне многочисленных арт-объектов.





Каждый день работает прокат коньков и тюбингов, посетителей катают на снегоходах и собачьих упряжках, продолжает принимать гостей самое большое колесо обозрения в Пензенской области.

Праздники закончатся, но праздничное настроение хранится всю зиму — в Городе Спутнике.