Зима в Спутнике — праздничное настроение каждый день

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Помимо большого бесплатного катка, который ежегодно заливается по инициативе холдинга «Термодом», в Спутник приходят покататься на горках, увидеть зимний городок с ледяными фигурами, загадать желание в новогоднем тоннеле или сфотографироваться на фоне многочисленных арт-объектов.
Каждый день работает прокат коньков и тюбингов, посетителей катают на снегоходах и собачьих упряжках, продолжает принимать гостей самое большое колесо обозрения в Пензенской области.
Праздники закончатся, но праздничное настроение хранится всю зиму — в Городе Спутнике.