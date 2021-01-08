Пенза - снова лидер в суточном антирейтинге по коронавирусу

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Наибольшее число зараженных приходится на Пензу (194). Пять положительных проб получили жители Заречного, по две - Кузнецкого и Лопатинского районов. Наименьшее число пациентов живет в Сосновоборском и Пензенском районах, здесь - по одному заболевшему.
Отмечается, что детей среди инфицированных нет.
Напомним, 205 пациентов - новый антирекорд в Пензенской области. Чтобы снизить риски заражения, людям по-прежнему необходимо носить маски в общественных местах, не трогать немытыми руками лицо, а также чаще проводить уборку в доме.