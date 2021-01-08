Пенза - снова лидер в суточном антирейтинге по коронавирусу

В Пензенской области коронавирус за сутки подтвердился у 205 жителей. В региональном оперштабе по борьбе с ковидом сообщили, в каких районах 8 января были зарегистрированы заболевшие.

Наибольшее число зараженных приходится на Пензу (194). Пять положительных проб получили жители Заречного, по две - Кузнецкого и Лопатинского районов. Наименьшее число пациентов живет в Сосновоборском и Пензенском районах, здесь - по одному заболевшему.

Отмечается, что детей среди инфицированных нет.

Напомним, 205 пациентов - новый антирекорд в Пензенской области. Чтобы снизить риски заражения, людям по-прежнему необходимо носить маски в общественных местах, не трогать немытыми руками лицо, а также чаще проводить уборку в доме.