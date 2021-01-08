Трагедия в Мокшанском районе: Пожар унес жизнь мужчины

7 января в 19:40 пожарные получили сообщение о возгорании срубового дома на ул. Сенькина в селе Долгоруково. Огонь охватил кровлю, которая впоследствии обрушилась, и помещение внутри

«В результате пожара погиб 63-летний хозяин дома», - рассказали в пресс-службе областного ГУ МЧС.

С пламенем боролись шесть спасателей с помощью трех спецмашин. В настоящее время причины пожара устанавливаются.

Напомним, чтобы избежать трагедии, нужно следить за исправностью печей и обогревателей, не допускать их перекала, не сушить на них вещи и дрова.